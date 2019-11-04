«صحة دبي» تحتفي بيوم العلم

المصدر: دبي-البيان

احتفت هيئة الصحة بدبي بيوم العلم، وتمت مراسم رفع رمز الدولة والوطن، وسط تجمع كبير من المسؤولين والموظفين، في مقر الإدارة العامة للهيئة ومنشآتها الطبية من المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية، فيما تزينت أروقة المنشآت بألوان العلم، التي عكست مشاعر الولاء والانتماء.

وأعقب رفع العلم، مجموعة من الفعاليات والأنشطة المميزة، التي صاحبتها الأناشيد الوطنية والأهازيج، المتصلة بالموروث الثقافي والاجتماعي للدولة، التي شارك فيها المسؤولون والموظفون، من خلال أجندة راعت فيها الهيئة تحقيق التوافق بين الابتهاج بالمناسبة الوطنية، وخدمة الناس. وبهذه المناسبة، رفع معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة. وأكد أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة، يصطف من أجلها الجميع، للنظر إلى عراقة الدولة وحضارتها ومراحل تطورها، وكيف شق علم الإمارات آفاقاً عالية من دون حدود.