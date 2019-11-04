عبد الله بن زايد يشهد احتفالية «الخارجية» بيوم العلم

المصدر: أبوظبي - وام

شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاحتفالية التي أقامتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس بمناسبة يوم العلم.ورفع سموه علم الدولة على السارية الرئيسة في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، وذلك بحضور خالد عبد الله حميد بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور عبيد الحيري الكتبي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية، وخليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، وأحمد عبد الرحمن أحمد الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، ويعقوب يوسف الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، إضافة إلى وكلاء الوزارة المساعدين ومديري الإدارات وموظفي ومنتسبي الوزارة.