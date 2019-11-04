نهيان بن مبارك:عَلَمنا رمز لحاضر الوطن وحضارته

المصدر: أبوظبي - البيان

رفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، عَلَم الدولة فوق سارية وزارة التسامح بأبوظبي أمس، بحضور عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح، وعدد من القيادات الدينية والفكرية والمحلية وكل العاملين بوزارة التسامح، وشارك في الاحتفالية برفع العلم حوالي 100 طالب وطالبة من مدرسة حمودة بن علي، ومدرسة حمدان بن زايد، الذين قدموا فقرة استعراضية لطلاب الروضة بالعربية والإنجليزية والصينية، ومرسم الأطفال عن علم الإمارات، كما تفقد معاليه معرض الطوابع البريدية المتنوعة المقدم من مجموعة بريد الإمارات، والذي ضم طوابع خاصة عن علم دولة الإمارات، وأصحاب السمو الشيوخ وشجرة الغاف، كما وضع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بصمته على لوحة «بصمة الولاء» بمشاركة مجموعة من رجال الدين وكبار الضيوف، لما تعبر هذه البصمة عن التعهد بالالتزام للعلم، وعزمنا أن يبقى عالياً شامخاً، كما قدم الطلاب فقرات متنوعة وقصائد وطنية ابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على نفوس الجميع.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن الاحتفال بيوم العلم مناسبة وطنية تهدف إلى أن يرفع كل منا علم الإمارات بجده واجتهاده وإبداعه في مختلف المجالات حتى تصبح الإمارات في المقدمة دائماً، قائلاً: «إن عَلَمنا هو رمز لحاضر الوطن وحضارته وكرامته وعزته، كما أن التفافنا حوله هو أبلغ دليل على قوة التلاحم المجتمعي سواء بين المواطن والقيادة أو بين فئات المجتمع فيما بينها.