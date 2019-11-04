ديوان حاكم دبي يحتفل بيوم العلم بحضور مديري الدوائر

المصدر: دبي ـ البيان

رفع أحمد محمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي علم الدولة على مبنى الديوان احتفالاً بيوم العلم.

وشارك في رفع العلم عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ومحمد حمد الشحي نائب المدير العام في دائرة المالية بحكومة دبي، وعدد من كبار المسؤولين وموظفي الديوان والدوائر المتواجدة بحرم الديوان، إذ عبر الجميع عن فرحتهم بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بالخير والبركات.