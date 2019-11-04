مطارات دبي ومجموعة الإمارات تحتفلان برفع العلم

المصدر: دبي ـ البيان

قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة برفع علم الإمارات احتفالاً بمناسبة يوم العلم، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والضباط في الجهات المعنية في مطار دبي الدولي. كما قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد برفع علم دولة الإمارات أمام مبنى المقر الرئيس لمجموعة الإمارات احتفالاً بـ«يوم العلم»، بحضور عدد كبير من العاملين في المجموعة التي تضم طيران الإمارات ودناتا.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «نتشرف بالاحتفال بيوم العلم والتأمل في ماضي بلادنا وحاضرها ومستقبلها الواعد، وتكريم الجهود التي بذلها الآباء المؤسسون الذين أرسوا أسس هذه الدولة العظيمة».

وأضاف سموه قائلاً: «في الوقت الذي نقف اليوم لرفع العلم، فإن ما يثلج صدورنا في عام التسامح هو رؤية أناس من ثقافات وجنسيات مختلفة يحتفلون بإنجازات دولتنا. إنني فخور بالعاملين في مجموعة الإمارات من أكثر من 160 جنسية، الذين شاركونا احتفالنا اليوم، ما يعكس النسيج الاجتماعي لدولتنا. وبينما نتطلع إلى المستقبل، فإننا ملتزمون بقيمنا وطموحاتنا المشتركة لمواصلة بناء دولة حديثة ومتقدمة».

ويعدّ يوم العلم حدثاً سنوياً لتكريم جهود الآباء المؤسسين، وتجديد للروح الوطنية، ومناسبة للتأمل في إنجازات عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رعاه الله.