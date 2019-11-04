سلطان الجابر: يجسد الولاء والانتماء للوطن والقيادة

المصدر: أبوظبي ـ وام

قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام: إن «يوم العلم» يعكس هويتنا وثوابتنا الوطنية ويرمز لتلاحمنا الوطني، ويجسد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة التي حملت أمانة الوطن، ورسخت مبادئ الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف معاليه: في «يوم العلم» تنبض قلوب أبناء وبنات الإمارات كافة بمشاعر الولاء والوفاء، مؤكداً أن هذه المناسبة تدفعنا إلى مضاعفة الجهود والعمل، لتبقى دولة الإمارات مثالاً للتطور والتنمية الشاملة في شتى مناحي الحياة، وبذلك نحافظ على منجزاتنا.