الاقتصاد تحتفل برفع العلم في مقارها في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت وزارة الاقتصاد أمس بجميع مقارها ومكاتبها في مختلف الإمارات برفع العلم، وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن يوم العلم هو مناسبة وطنية غالية على الشعب الإماراتي لما فيها من معاني العزة والكرامة وسيادة الوطن ورفعته والاعتزاز بالهوية الوطنية. وأضاف معاليه: «في هذا اليوم نعبر جميعاً عن انتمائنا الراسخ إلى دولة الإمارات الحبيبة ووحدتنا وتماسكنا تحت راية علمنا الشامخ، ونجدد فيها عهدنا على تعزيز التلاحم والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة».