الفعاليات الرياضية تحتفي برمز العزة والافتخار

المصدر: دبي - البيان

احتفت الفعاليات الرياضية في الدولة أمس برمز العزة والافتخار، حيث رفعت المؤسسات والدوائر علم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً خفاقاً احتفالاً بيوم العلم.وأقام اتحاد الإمارات لكرة القدم، في مقره بدبي احتفالية، وانطلقت الفعاليات بمحاضرة ألقتها الدكتورة أمل بالهول الفلاسي مستشار الشؤون المؤسسية في مؤسسة وطني الإمارات بعنوان: «مؤشرات الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة» بحضور كل من محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام إلى جانب كافة موظفي الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية.

وبهذه المناسبة رفع المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة يوم العلم .

وإلى ذلك احتفلت رابطة المحترفين الإماراتية، بيوم العلم، وذلك بمقر الرابطة في العاصمة أبوظبي .

مشاركة

وشارك نخبة الرياضيين في كافة الألعاب برفع علم الدولة، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وكافة مديري القطاعات الرياضية في المجلس وممثلي الأندية والجهات وعموم المنتسبين.

وجدد منتسبو القطاع الرياضي في ختام الاحتفالية عهد الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، في هذه المناسبة العزيزة التي تجسد اللحمة الوطنية والتعبير الصادق لشعب ومجتمع الإمارات بعموم شرائحه.

وإلى ذلك شارك نادي العين، أمس، بملتقى «العين سكوير» أمام إستاد هزاع بن زايد، في احتفالات الوطن بـ «يوم العلم»، وذلك بالتعاون مع دوائر ومؤسسات حكومية.

مناسبة

وأكد الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم: «إن يوم العلم مناسبة وطنية مهمة تجسد أسمى قيم الوفاء والولاء والانتماء، ونعبر من خلالها عن المشاعر الصادقة في حب الوطن والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة في مشهد حضاري يجسد مبدأ البيت متوحد».

وقال عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «في مثل هذا اليوم الذي نحرص فيه على الالتفاف حول رمز الوطن الشامخ، وجب علينا تجديد العهد والولاء للوطن والقيادة بمواصلة السعي لترسيخ المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولتنا في جميع المجالات».