سهيل المزروعي: يوم يجسد تلاحم القيادة والشعب

المصدر: أبوظبي- وام

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة أن «يوم العَلَم» مناسبة وطنية تجسد تلاحم القيادة والشعب تحت راية المجد، التي ستبقى خفاقة عالية ترفرف في سماء الشموخ والازدهار.

وقال معاليه، في كلمة له بمناسبة يوم العلم الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم: إن الإمارات أصبحت بفضل ورؤى قيادتنا الحكيمة محط أنظار واحترام العالم أجمع، فالمنجزات التي تحققت في جميع المجالات جاءت نتيجة لفكر قيادة حكيمة وضعت نصب أعينها رفعة الوطن وأبنائه.

وتابع: «في هذا اليوم نستذكر الأيادي البيضاء للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات- وقتئذ- حين تم رفع علم الدولة لأول مرة يرفرف في سماء التسامح والأخوة الإنسانية».

وأضاف معاليه: «في هذه المناسبة نجدد العهد والولاء والانتماء للوطن والقيادة».