«كهرباء دبي» تنظم فعاليات وطنية وأنشطة تراثية احتفالاً بـ «يوم العَلَم»

المصدر: دبي - البيان

وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من الفعاليات الوطنية والأنشطة التراثية احتفاءً بـ «يوم العلم» الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر من كل عام، وشارك الموظفون ومتعاملو الهيئة في الفعاليات التي نظمت في المبنى الرئيس للهيئة.

ورفع سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، علم الدولة بمشاركة النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس، وموظفي الهيئة وعدد كبير من المتعاملين.

وبهذه المناسبة، قال الطاير: «يطيب لي أن أتوجه بأسمى آيات التهاني القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات والمقيمين».