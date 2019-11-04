مؤسسات في دبي تحتفي بيوم العلم

المصدر: دبي - البيان

احتفلت المؤسسات والهيئات الثقافية في دبي، أمس، بيوم العلم، تلك المناسبة التي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلقها في 3 نوفمبر 2013، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، في حملة وطنية شاملة تعبر عن عشق الوطن، والشعور بالامتنان لمؤسسي الدولة، والتحام كل أبناء الشعب، وتعهدهم ببذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الاتحاد.

ونظمت كل مؤسسة، على حدة، احتفاليتها لرفع علم الدولة بمشاركة المديرين والموظفين، وعلى إيقاع النشيد الوطني للدولة.وقد رُفع علم دولة الإمارات، أمس، عالياً أبياً، في مقر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالجميرا، وسط لفيف من الموظفين يتقدمهم عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، ونائبه راشد بن مرخان.

احتفال تلفزيون دبي

وقام قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، بتنظيم تجمع عام لموظفيه، مواكبة للحملة الوطنية، احتفالاً بيوم العلم.

وحضر احتفالية رفع العلم الوطني، وفد من مراكز الشرطة في إمارة دبي، يتقدمهم العميد أحمد بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، وعدد من الموظفين ومديري القنوات والإدارات في مركز الشرطة وتلفزيون دبي بقنواته المتعددة، إلى جانب مجموعة من أطفال الرياض والمدارس في دبي، لتعكس هذه المبادرة ثقافة احترام العلم وبيان أهميته بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها واستخدامه رمزاً للوطن والانتماء له.

وأكد أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، حرص تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، على تلبية دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ببدء حملة وطنية وشعبية شاملة ومستمرة يشارك فيها أبناء وبنات الإمارات إلى جانب مشاركة جميع الجهات والدوائر والوزارات الاتحادية عبر مبانيها برفع علم الدولة بشكل متزامن في تمام الساعة الحادية عشرة، كإشارة لتوحيد علم دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أراضيها ومبانيها كافة.

متوجهاً باسم جميع العاملين في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى الشعب الإماراتي وجميع المقيمين على أرض الدولة، وإلى القيادة العامة لشرطة دبي ومركز شرطة الرفاعة لمشاركتهم الفاعلة في هذه الحملة الوطنية.

«راشد لأصحاب الهمم»

من جهة أخرى، رفع طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم، أمس، علم دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالاً بيوم العلم. وكانت مريم عثمان، المدير العام للمركز، قد شاركت الطلبة الاحتفال بيوم العلم، إلى جانب عدد من مدرسي ومعلمي الطلبة ومسؤولي المركز. وكان الطلبة قد عملوا على تزيين كافة جنبات المركز بالأعلام الإماراتية، والشعارات التي يعبرون فيها عن ولائهم لقيادة الدولة، كما قاموا خلال مشاركتهم في رفع العلم، بترديد النشيد الوطني الإماراتي، والذي وجدوا فيه تحفيزاً واستنهاضاً لعزيمتهم ولحبهم للإمارات.