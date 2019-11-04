الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تحتفي بـ«يوم العلم»

المصدر: دبي - البيان

شارك موظفو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي مختلف الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص وأبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، الاحتفال بيوم العَلَم، في استجابة سنوية متجددة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع علم الدولة للاحتفال بيوم العلم، والذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم.

وتقدّم عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي، فريق عمل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لرفع علم الدولة في مقر المجلس بأبراج الإمارات، مجددين خلال الاحتفال الولاء للقيادة الحكيمة ولمسيرة الوطن.