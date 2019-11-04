منصور بن زايد: علم الإمارات شامخ بالإنجاز والامتياز

المصدر: أبوظبي - وام

رفع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، علم الدولة على سارية مقر وزارة شؤون الرئاسة، وسط عزف السلام الوطني. ورفع سموه أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة يوم العلم إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات الكريم.

وحضر الحفل معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة والمسؤولون. وأشار سموه إلى أن الاحتفال بيوم العلم يكتسب هذه السنة رمزية كبيرة بتزامنه مع عام التسامح، إذ أصبحت الإمارات، بفضل قيادتنا الرشيدة، منارة عالمية للسلام والتعايش الحضاري والحوار البناء بين الشعوب، مؤكداً أن علم الإمارات سيبقى شامخاً شموخ أبنائها، خفاقاً بنسائم الإنجاز والامتياز، يرمز إلى قيم التضحية والفداء والكرامة والعزة.