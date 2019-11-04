الأوراق المالية: يوم العلم تجديد للولاء

المصدر: دبي - البيان

احتفلت هيئة الأوراق المالية والسلع في مقريها بأبوظبي ودبي بيوم العلم. وقام د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة برفع علم الدولة على سارية العلم، بحضور مسؤولي الهيئة وموظفي الإدارات المختلفة.

وأكد د. الزعابي أن «مبادرة رفع علم الإمارات تقوي عرى التلاحم والترابط بين المواطنين والقيادة الرشيدة وتعزز الهوية الوطنية وتعمق الانتماء، وأن المبادرة تعبر عن تجديد الولاء لقيادتنا الحكيمة، واعتزازنا بانتمائنا لوطننا الغالي، الذي أصبح نموذجاً للوحدة والتلاحم، ومعْلماً حضارياً للريادة والتميز في كافة المجالات».

وأضاف: «يأتي الاحتفاء بمناسبة رفع العلم اليوم وقد بلغت دولة الإمارات شأناً عظيماً بين كافة الأمم، وسطرت دولتنا تحت رايته إنجازات خالدة يشهد لها القاصي والداني. نحتفل بعلم الإمارات الذي حلق بالأمس القريب وارتفع إلى آفاق جديدة لم يبلغها من قبل، بعدما حلق عالياً خفاقاً فوق محطة الفضاء الدولية، وحمله رواد الفضاء من أبناء الإمارات- في قلوبهم وأفئدتهم قبل أياديهم- إلى عنان السماء في مشهد شخصت له الأبصار واهتزت له القلوب والمشاعر».

وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة: «نستلهم تحت راية العلم المآثر العظيمة لآبائنا المؤسسين، الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل ترسيخ مكانة الإمارات وتحويلها إلى واحة خضراء لا ينضب عطاؤها، نستلهم مآثر جنودنا البواسل الذين قدموا أرواحهم فداءً لتبقى راية الإمارات شامخة أبية، وعزيمة سواعد أبنائنا المخلصين في شتى ميادين العطاء والإنجاز، والذين يسعون جاهدين كل يوم لاستكمال مسيرة الازدهار والتألق».