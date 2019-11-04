وزارات ودوائر حكومية ترفع علم الدولة شامخاً

المصدر: دبي - البيان

تزامناً مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد، واستجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفاء بيوم العلم، رفعت الوزارات والدوائر والجهات علم الدولة بشكل متزامن في تمام الساعة 11 صباحاً.

روح الولاء

فقد احتفل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة صباح أمس بـ«يوم العلم» في أجواء مفعمة بروح الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة.

ورفع أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة علم الدولة على السارية بمقر الديوان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بحضور عدد من مديري وموظفي الديوان وكبار المسؤولين بالجهات الحكومية بمنطقة الظفرة.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع أن يوم العلم يعد مناسبة وطنية يتم خلالها رفع العلم على المباني والمرافق والمؤسسات، تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون. واحتفى مركز جامع الشيخ زايد الكبير بيوم العلم في مقره. وشارك أكثر من 14 ألف زائر من مختلف الثقافات، في فعاليات المركز التي أقامها لهذا الغرض تعرفوا خلالها على هذه المناسبة الوطنية من خلال جولات خاصة قدمها أخصائيو الجولات الثقافية في المركز.

تفاعل

من ناحيته رفع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمس علم الدولة في إطار مشاركته في الاحتفالات بـ «يوم العلم». ورفعت خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري يرافقها أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس وأيمن عثمان الباروت المستشار بالمجلس أمين عام البرلمان العربي للطفل وموظفو الأمانة العامة للمجلس الاستشاري علم الدولة أمام مبنى المجلس في مدينة الشارقة.

مصيرنا الواحد

من جانبها احتفلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في كافة مقراتها والمرافق التابعة لها في جميع أرجاء الدولة، بيوم «العلم»، واصطف جميع الموظفين خلف علم الدولة، يتقدمهم الوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات والأقسام.

تلاحم

بدوره أكد علي بن محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن الاحتفال بـ «يوم العلم» يجسد مدى تلاحم القيادة والشعب ولاء وانتماء وعطاء لهذا الوطن.

الروح الوطنية

من ناحيته أحيت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أمس، مناسبة يوم العلم، وأشاد الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بمبادرة «يوم العلم» الذي يرمي لتعزيز الروح الوطنية.

احتفالية خاصة

من جانبها أقامت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء احتفالية خاصة بمناسبة «يوم العلم» وأقيمت الفعالية بحضور كل من محمد محمد صالح، المدير العام للهيئة والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، وموظفي الهيئة

التزام بالثوابت

ورفعت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» أمس علم الإمارات عالياً فوق حرمها الجامعي، احتفاءً بـ «يوم العَلَم». وجدّد أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن الذي قدّم للعالم أنموذجاً تنموياً متفرّداً. من ناحيتها احتفت وزارة تطوير البنية التحتية أمس بـ «يوم العلم»، حيث رفعت علم الدولة عالياً على مقرها بدبي وفي المناطق التابعة لها ووزعت علم الدولة على موظفيها وقاطني المجمعات السكنية.

واحتفل ديوان المحاسبة بمقره الرئيسي بأبوظبي أمس بيوم العلم في ساحة الديوان بحضور الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة وبمشاركة عدد من موظفي الديوان، وجرت مراسم الاحتفال تعبيراً عن التمسك بقيم الاتحاد.

خفاقاً عالياً

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أمس بيوم العلم وذلك برفع علم الدولة المتحدة خفاقاً عالياً فوق سارية مبناها تجسيداً للانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.

تفاعل

من جانبها أقامت دائرة القضاء في أبوظبي أمس مراسم رفع العلم على وقع النشيد الوطني في جميع المحاكم والنيابات بأبوظبي والعين والمنطقة الغربية. وقام المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، برفع العلم في مقر الدائرة الرئيسي الجديد في مدينة أبوظبي.

دام الأمان

«دام الأمان وعاش العلم يا إماراتنا..» بصوت عالٍ وبكل حماسة وفخر أنشد طلاب وطالبات كليات التقنية العليا الـ 23 ألفاً على مستوى فروعها الـ 17 المنتشرة في مختلف إمارات الدولة النشيد الوطني.

شموخ وعزة

من ناحيته رفع سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي علم دولة الإمارات العربية المتحدة شامخاً عزيزاً فوق السارية أمام مبنى البلدية الرئيسي في شارع الشيخ زايد بن سلطان بحضور قيادات البلدية.بدوره رفع محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات علم الدولة بعد تسلمه من الروبوت الذكي «إيمي».

دور فعال

حرصت دائرة الصحة ـ أبوظبي على المشاركة في الفعاليات ورفع العلم بينما يرتدي موظفو الدائرة أوشحة العلم التي صنعت لأول مرة بأيادي أصحاب الهمم من منتسبي ورش الخياطة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. كما شارك صندوق الزكاة في الاحتفالات بمقره الرئيس بأبوظبي.

معانٍ سامية

بدورها شاركت بلدية مدينة الشارقة صباح أمس في فعاليات يوم العلم، ورفع راية الدولة عالياً بحضور مساعدي المدير ومديري الإدارات في البلدية وجميع الموظفين، كما احتفلت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» ممثلة بإدارتها وموظفيها بمناسبة «يوم العلم»، وذلك من خلال رفع علم دولة الإمارات على مبنى المؤسسة. ورفعت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة 32 علماً فوق كافة فروعها.

مشاعر الفخر

وأقامت المدارس الأهلية الخيرية الشارقة - بنات، احتفالاً بيوم العلم، حيث تتجلى مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته الدولة من إنجازات حضارية زاخرة بالنجاحات الباهرة، ووقف الطلبة ومديرتهم ومجموعة من مجلس أولياء الأمور وجميع المعلمات والعاملين لتحية العلم.