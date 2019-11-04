خليفة بن طحنون: نجدد العهد بالمحافظة على راية الوطن عالية خفاقة

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مكتب شؤون أسر الشهداء بحضور الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، احتفالاً خاصاً بيوم العلم بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية.

وفي تمام الساعة 11 صباحاً قام الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان برفع العلم على وقع النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور ومشاركة ممثلي القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومكتب شؤون أسر الشهداء.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان: في هذه المناسبة الوطنية الاستثنائية نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة بأن نبذل الغالي والنفيس لنحافظ على راية الوطن عالية خفاقة محفوفة بالمجد والعز والشموخ، مستكملين مسيرة الآباء المؤسسين الذين قادهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، لبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، والمحافظة على مكتسبات الاتحاد.

وأضاف أن احتفالية يوم العلم التي تتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم هي احتفال بنهضتنا وإنجازاتنا، ومحطة سنوية نواصل فيها مسيرة التنمية والبناء والسعي للتميز والإنجاز والنجاح.

واستذكر الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان تضحيات شهداء الوطن الأبرار وبطولاتهم التي قدموها ليظل العلم شامخاً خفاقاً، لافتاً إلى أن إقامة مراسم الاحتفال بيوم العلم في واحة الكرامة جاء لتأكيد الدور البطولي للشهداء الأبرار وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.