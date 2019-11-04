حاكم أم القيوين: في يوم العلم ترتفع رايات العز والكرامة والشموخ

المصدر: أم القيوين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أنه في يوم العلم ترتفع رايات العز والكرامة والشموخ معبرة عن الاعتزاز والانتماء الوطني ومؤكدة أن الوحدة الوطنية هي النموذج الذي يجمع أبناء الإمارات قيادة وشعباً.

وأشار سموه إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في عام 2013 أن يكون يوم الثالث من نوفمبر من كل عام مناسبة وطنية نحتفل بها جميعاً للتعبير عن وحدتنا، يعد تجسيداً حياً لمنهاجنا الوطني المستمد من روح الوحدة والسلام.

وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين إن احتفالنا السنوي بهذه المناسبة الوطنية المجيدة هو احتفاء بتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وهو يوم الوفاء للقادة المؤسسين رحمهم الله وانطلاق الإرادة الوحدوية بإعلان الاتحاد بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. وعبر سموه عن اعتزاز أبناء الإمارات بقيادتهم الرشيدة وتفاخرهم بالإنجازات التي تحققت منذ قيام الاتحاد، وقدم أبناء الوطن النموذج الفذ في مبادئ المواطنة سواء من خلال المشاركة في البناء الحضاري أو التميز القيادي أو التفرد العلمي والتقني إضافة إلى تقديم التضحيات للذود عن حياض الوطن ومكتسباته وصيانة أمنه.

وأضاف سموه إن دولة الإمارات حفلت منذ تأسيسها برموزها الذين كان لإيمانهم بالوحدة وجمع الشمل وإرساء خارطة الطريق الوطنية وفق منهاج عملي دعمته الإرادة القوية والأهداف المشتركة خلق هذه القاعدة الصلبة لهذا الاتحاد الذي ترعاه اليوم قيادتنا الحكيمة وأبناء شعبنا الوفي لتكون واحدة من أهم الدول المتقدمة في شتى المجالات والمنفتحة على العالم اقتصادياً وثقافياً وعلمياً لتواكب الدول المتقدمة.