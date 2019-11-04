وزارتا «الموارد البشرية» و«تنمية المجتمع» تحتفلان

المصدر: دبي-وام

شارك معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وبحضور وكلاء وزارتي الموارد البشرية والتوطين وتنمية المجتمع، وموظفي الوزارتين والمتعاملين، في فعالية رفع عَلَم الإمارات على المبنى المشترك في دبي، وذلك بمناسبة احتفال الدولة بـ «يوم العلم»، الذي يوافق الثالث من نوفمبر كل عام.

وتأتي هذه المناسبة، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات، للتعبير عن المصير الواحد، والانتماء الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتفاعلت وزارة تنمية المجتمع، عبر مراكز سعادة المتعاملين، ومراكز التنمية الاجتماعية، ومراكز أصحاب الهمم على مستوى إمارات الدولة، مع هذه المناسبة الوطنية السامية، حيث تم رفع العلم على أنغام السلام الوطني الإماراتي، وذلك بمشاركة لافتة من أصحاب الهمم وكبار المواطنين، والأسر الإماراتية المنتجة، وعضوات مراكز التنمية الاجتماعية، الذين أضفوا على المناسبة أجواء مفعمة بملامح الولاء والانتماء والفخر والاعتزاز، وهي مشاعر عامة، يتشارك فيها جميع أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها الطيبة كل يوم.