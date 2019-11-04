سلطان بن خليفة: علم الإمارات استقر في وجدان المواطنين والمقيمين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

رفع سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، علم الدولة في مقر النادي، وقال سموه: إن علم الإمارات استقر في وجدان كل سكانها من مواطنين ومقيمين، وأصبح يرفرف عالياً خفاقاً في كل المحافل والمناسبات الدولية، ما يشعر أبناءها بالفخر والاعتزاز والشموخ، جاء ذلك تزامناً مع الحملة الوطنية والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من أجل رفع علم الإمارات فوق كل الدوائر والوزارات في الدولة خلال يوم العلم، وذلك احتفالاً بذكرى الثالث من نوفمبر الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة.

ورفع سموه العلم وسط حضور كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي، ومتسابقي الفرق الرياضية المختلفة في النادي، وموظفي النادي، بالإضافة إلى حضور عدد غفير من طلاب مدرسة الوردية الخاصة، حيث جرت المراسم في تمام التاسعة والنصف صباحاً.