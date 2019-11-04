محمـد بـن راشـد: العَلَـمُ أمـانة نسهـر على صونها ونسابق الزمن لرفعتها

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «عَلَمُنا أمانة نسهر على صونها ونسابق الزمن من أجل رفعتها».

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، برفع عَلَم دولة الإمارات العربية المتحدة، في ساحة «برج خليفة» وسط جمع كبير من طلبة وطالبات مدارس الدولة، الذين اصطفوا في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر الاحتفال ملوّحين بعلم الإمارات، إيذاناً ببدء الاحتفالات بيوم العَلَم، المناسبة الوطنية السنوية التي تعم مظاهرها الاحتفالية كافة أنحاء الدولة وبمشاركة كل مكونات المجتمع على امتداد الإمارات السبع.

وقال سموه بهذه المناسبة: «عَلَم الإمارات رمز وقيمة، يرفعه أبناء الوطن عالياً بما يحققونه من إنجازات وما يصلون إليه من نجاحات تزيده رفعةً وشموخاً، وبعد أن رأينا عَلَم دولتنا يرفرف في مناطق عديدة من العالم حاملاً معه بشائر الخير والأمل في غدٍ أفضل، تابعناه، والعالم معنا، يرقى إلى عنان السماء وصولاً إلى الفضاء تحقيقاً لطموح زايد، وتأكيداً على قدرة أبناء الإمارات على المشاركة بكل جدارة واقتدار في صنع مستقبل العالم».

وأضاف سموه: «عَلَمُنا أمانة نسهر على صونها ونسابق الزمن من أجل رفعتها، وهو شرف يذود عنه أبناء الوطن الأوفياء بأرواحهم ويفدونه بدمائهم، ليبقى عَلَمُنا دائماً عنواناً لوحدتنا وعزتنا وكرامتنا بين الشعوب، وحافزاً لنا لمزيد من التقدم والتطور والنماء لوطننا الذي نلتف جميعاً تحت رايته، نحفظ عليه مكانته، ونكرّس له كل مقومات النماء، ونضمن لشعبه كافة أسباب الرفعة والازدهار والرخاء».

تضحيات

واستطرد سموه قائلاً: «في كل مرة نرفع فيها هاماتنا لنطالع عَلَم دولتنا خفاقاً شامخاً، لا بد أن نتذكر بكل الوفاء والإجلال تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة فِداءً لهذه الراية، وسطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم البذل والعطاء، ولبطولات جنودنا البواسل المرابطين في ميادين العزة والكرامة، كل الإعزاز والتقدير لكل من يشارك في رِفعَة عَلَم دولتنا التي ستظل على الدوام قوية بأبنائها، عزيزة ببطولاتهم، مزدهرة بإنجازاتهم في كل المجالات».

وإلى ذلك دون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في حسابه عبر تويتر:«رفعنا اليوم «أمس»، علم الاتحاد مع الآلاف من فرق عملنا في كافة مؤسساتنا في وقت واحد، ارتفع في القلوب فارتفع في السماء، رفعنا سقف طموحاتنا فارتفعت أعلامنا في كل مكان، وارتفعت رؤوس مواطنينا فخراً بوطنهم، سيبقى علم الاتحاد شامخاً خفاقاً عالياً بهمة وعزم وإخلاص أبناء الاتحاد».

مشاركة

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد دعا الأسبوع الماضي إلى رفع عَلَم الدولة في تمام الساعة الـ 11 من صباح الثالث من نوفمبر، ضمن التقليد السنوي الذي أقره سموه اعتباراً من العام 2013، تزامناً مع الاحتفال باليوم الذي تولّى فيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم والموافق الثالث من نوفمبر من كل عام.

ويشارك في هذه المناسبة الوطنية مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية فضلاً عن المشاركة المجتمعية الواسعة التي يحرص من خلالها المواطنون والمقيمون على التعبير عن مدى انتمائهم وولائهم لدولة الإمارات وتقديرهم لقيادتها الرشيدة وإعزازهم للعَلَم كرمز لرفعة الإمارات وشموخها وكرامتها.