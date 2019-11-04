راشد بن سعود: في يوم العلم نعزز مبادئ الوحدة والتعاضد

المصدر: أم القيوين - وام

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين: «أنه في «يوم العلم» نستذكر معاني الوفاء لقيادتنا الرشيدة ونعزز مبادئ الوحدة والتعاضد، ونستلهم من سيرة قادتنا القدوة المثالية في الخير والعطاء والتأكيد على المبادئ الوطنية في الانتماء وتطوير القدرات الفردية والجماعية لتحقيق التنمية الشاملة في المجالات كافة، لنواصل مسيرة الخير والتفرد لتحقيق أماني شعبنا الوفي وتطوير قدراتنا الذاتية لنكون النموذج الوطني الذي تعتمد عليه الدولة في الحاضر والمستقبل».

وقام سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، صباح أمس، برفع علم الإمارات في حديقة الخور في أم القيوين بهذه المناسبة.

وقال سموه: «إن احتفالنا اليوم بتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم والريادة والقيادة لهذه الدولة الفتية إنما هو تجسيد حي للولاء والوفاء لسموه وللقادة المؤسسين، رحمهم الله، وعهد من الرجال الأوفياء بأن تكون السواعد الحضارية البانية والهمم الشامخة المحافظة على أمن واستقرار بلادنا والذود عن منجزاته وتعزيز مبادئه الوطنية في السلام والاستقرار هي السياج الآمن لهذه الدولة».

مواقف وأشاد سمو ولي عهد أم القيوين بأبناء شعب الإمارات في العديد من المواقف التي تعكس الإرادة الصلبة والتلاحم والإيمان الراسخ بأن الوحدة الوطنية هي عقيدة راسخة في أذهاننا جميعاً، وهي منهجنا وتربيتنا الوطنية التي غرسها القادة المؤسسون.وبدأت فعاليات الاحتفال بوصول سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا يرافقه الشيوخ وكبار المسؤولين إلى حديقة الخور، حيث رفع سموه العلم مع ترديد طلبة المدارس للسلام الوطني.