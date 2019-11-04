المري يرفع العلم أمام مبنى شرطة دبي بمشاركة 41 مدرسة

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، احتفالية رفع العلم أمام مقر القيادة العامة بمناسبة يوم العلم .

وبدأت احتفالية يوم العلم بتقدم القائد العام لشرطة دبي إلى السارية ورفع العلم، تزامناً مع أداء جميع المشاركين من الضباط تحية العلم، ثم عزفت فرقة شرطة دبي الموسيقية السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشهدت احتفالية رفع العلم مشاركة فرقة الخيالة في شرطة دبي، ومشاركة 3 آلاف طالب ينتمون إلى 41 مدرسة في دبي، بمن فيهم طلبة مدارس حماية التابعة لشرطة دبي، و3 فرق تطوعية من أصحاب الهمم .