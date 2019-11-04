فريق شرطة أبوظبي للمغامرات يزين 7 قمم بالعلم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

رفع فريق التحدي والمغامرات بمركز التربية الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي علم الإمارات، احتفالاً بيوم العلم على (7) قمم جبلية هي جيس وحفيت وأم النسور ومبرح والرابي وشوكة ومصفوت.

وتعبر هذه المبادرة عن اعتزاز شرطة أبوظبي بالعلم رمز الوحدة الوطنية وفخر مسيرة البناء والإنجاز. ويبلغ متوسط ارتفاع القمم التي تسلقها الفريق ووضع العلم عليها من 442 إلى 1935 متراً عن مستوى سطح البحر. وتراوح متوسط الفترة الزمنية التي قطع خلالها الفريق المسافة سيراً على الأقدام من 4 إلى 6 ساعات حسب صعود كل قمة بالاستعانة بالأدوات المساعدة مثل العصي والحذاء الجبلي. وتعد التجربة مغامرة مثالية تعكس حرص شرطة أبوظبي على تشجيع العناصر الشرطية على تبني روح التحدي.