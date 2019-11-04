ذياب بن محمد بن زايد: حمى الله وطننا وأدام أمنه واستقراره وعزه

المصدر: أبوظبي - وام

رفع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، علم الدولة أمام ساحة الديوان بمناسبة «يوم العلم»، وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً يرافقه عزف السلام الوطني. حضر مراسم رفع العلم.. مديرو الإدارات والأقسام وموظفو ديوان ولي العهد.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «حمى الله وطننا وأدام أمنه واستقراره وعزه، ففي هذه المناسبة نستشعر أسمى معاني الفخر والاعتزاز برمز وطننا ووحدتنا ومصدر فخرنا وعزتنا.. مؤكداً أنها مناسبة لتجديد الولاء والانتماء لوطن الاتحاد وقيادته الحكيمة، والذي ستظل رايته شامخة على مر الزمان بمحبة أبنائه وصدق ولائهم وانتمائهم».

وقال سموه: «احتفالنا بهذا اليوم هو احتفاء وفخر بما حققته دولتنا من مكانة وإنجازات ورفعة.. وعرفان بدور المؤسسين في إنشاء هذا الصرح الاتحادي العظيم».

وأضاف سموه: «نقف إجلالاً وتعظيماً لهذا الرمز الوطني الذي يروي مسيرة بناء دولتنا وتقدمها الحضاري.. ونجدد العزم على مواصلة العمل والعطاء لخدمته والمحافظة على مكتسباته في جميع الميادين.. بجانب صون إرثه وقيمه وهويته الأصيلة».