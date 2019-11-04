محمد الشرقي يرفع علم الدولة في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

رفع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، علم الدولة في الساحة الأمامية لقصر الرميلة، احتفالاً بـ«يوم العلم»، الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، وذلك بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي.

كما شهد مراسم رفع العلم - على وقع النشيد الوطني الإماراتي الذي عزفته فرقة موسيقية عسكرية - الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وعبر سمو ولي عهد الفجيرة عن فخره واعتزازه بهذا اليوم الوطني الكبير، الذي يجسد أسمى معاني الوحدة وتلاحم قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، في مشهد فريد يتكرر كل عام، يحمل الكثير من الدلالات الوطنية المهمة التي ترسخ مفهوم الانتماء للدولة والولاء لقيادتها الحكيمة تحت راية الوطن الغالي.

وقال سموه إن يوم العلم مناسبة للاحتفاء بالإنجاز وبالمكانة التي بلغتها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وها هي الإمارات تترك بصمة واضحة على كل الأصعدة وعلى امتداد الجغرافيا وصولاً إلى الفضاء.

وأكد سموه أن الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبفضل توجيهاته السديدة تمضي نحو تحقيق أهدافها التنموية، مجدداً العهد والوعد لقيادة الإمارات الحكيمة على مواصلة العمل من أجل رفعة علمنا وعزة بلادنا.

حضر مراسم الاحتفال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومديرو الدوائر الحكومية والمسؤولون في الفجيرة وعدد من ضباط القوات المسلحة والشرطة إضافة إلى حشد كبير من مواطني إمارة الفجيرة والمقيمين فيها.