خالد بن زايد: مناسبة وطنية لترسيخ قيم الوحدة والولاء والانتماء

المصدر: أبوظبي - وام

قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن احتفال جميع مؤسسات الدولة والوزارات والمدارس والجهات الحكومية بـ «يوم العلم»، والتفافها حوله فخراً واعتزازاً، يؤكد بوضوح سر منعة هذا الوطن، وقدرته على تحقيق الإنجازات، ومواجهة التحديات المختلفة في آن واحد، مشيراً سموه إلى أن يوم العلم مناسبة وطنية لترسيخ قيم الوحدة والولاء والانتماء.

وأكد سموه في كلمة بهذه المناسبة، حرص مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على أن تعكس جميع الفعاليات والاحتفالات التي تنظمها، ومبادراتها ومشروعاتها وبرامجها المختلفة، الحس الوطني الذي ينعكس بوضوح في الاعتزاز بالوطن، الذي يجسده العلم في شتى المجالات والمحافل.

من ناحيته، قال عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، إن يوم العلم، وما يتضمنه من فعاليات عديدة، جرى تنظيمها على مستوى مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، تعد مناسبة وطنية سنوية عزيزة علينا جميعاً، نحتفل فيها بعلم وطننا الغالي، لا سيما أنها تتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم.