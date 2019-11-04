قطاع النشر في «دبي للإعلام» يحتفي بيوم العلم

المصدر: دبي – شيرين فاروق

احتفى قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، بمناسبة يوم العلم، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتم رفع العلم أمس عند الساعة الحادية عشرة صباحاً على سارية «البيان»، بحضور أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، ومنى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول في صحيفة «البيان»، وخديجة المرزوقي رئيسة تحرير «دبي بوست»، تعبيراً عن هذه المناسبة الوطنية السنوية، التي تتجسد فيها أبهى صور التلاحم والتفاف أبناء الوطن حول القيادة الرشيدة، وإبراز معاني الوفاء لرمز الوطن، العلم، للتعبير عن التمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون.

وقال أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام: إن علم الإمارات يمثل رمز الشموخ والعزة والاستقرار الذي ينعم به شعب الإمارات والمقيمون على أرضها، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تعتبر عهداً متواصلاً للحفاظ على هذه الراية عاليةً خفاقة.

وأكدت منى بوسمرة، أن الاحتفال بيوم العلم، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، مناسبة وطنية لتعزيز قيم الانتماء للوطن، واحترام علم الدولة، باعتباره رمزاً للعزة والشموخ، معربةً عن اعتزازها وفخرها بهذا اليوم، الذي يعكس تلاحم أبناء وبنات الوطن مع القيادة الرشيدة.

وأضافت: إن الاحتفاء بهذه المناسبة هو احتفاء بمنجزات وطن وعطاء دولة وإرادة قيادة، بذلت الغالي والنفيس ولاتزال لإسعاد أبنائها وتحقيق كافة سبل العيش والحياة الكريمة لهم، حيث جسّد هذا الاحتفاء أعمق معاني الفخر والاعتزاز بدولة الإمارات.