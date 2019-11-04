حميد النعيمي: نجدد العزم على مواصلة العمل والعطاء لرفعة الوطن وتقدمه

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان: «أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، فيها نجدد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بين الأمم». جاء ذلك عقب قيام سموه برفع علم الدولة على سارية أعدت خصيصاً أمام ديوان الحاكم، وذلك بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمستشارين ومديري الدوائر وكبار المسؤولين، إضافة إلى عدد من طلبة وطالبات مدارس منطقة عجمان التعليمية الذي رددوا النشيد الوطني بمصاحبة الفرقة الموسيقية للشرطة.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: «إن يوم العلم الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة هو يوم للتعبير عن مدى محبة الناس لهذا البلد ولقيادته وعلمه وهو يوم نتذكر فيه ما قدمه لنا الشيخ زايد والآباء المؤسسون، رحمهم الله، من إرث حضاري فريد ودولة يشار إليها بالبنان».

وأضاف سموه: «إن رفع العلم مناسبة لتجديد العهد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتبقى راية الوطن نصب أعيننا دائماً ولنحافظ على مكتسبات الوطن في جميع الميادين».

مناسبة عزيزة

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان: «أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة على قلوب قادة وشعب الإمارات الكريم، وتكريماً لمعاني الاتحاد السامية والقيم الإماراتية الأصيلة، وتأكيداً على استمرار مسيرة الوفاء للآباء مؤسسي الدولة، وتقديراً وتثميناً لجهود القيادة الرشيدة على رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات الكرام».