طحنون بن محمد: يوم العلم يعكس تلاحم شعبنا

المصدر: العين - وام

رفع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، علم الدولة في ديوان ممثل الحاكم بمناسبة «يوم العلم»، وذلك بحضور الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رئاسة الدولة. وأكد أن الاحتفال بيوم العلم هو مناسبة وطنية نعبر من خلالها عن مشاعر الحب والوفاء والولاء لقائد المسيرة.