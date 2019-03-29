محمد بن راشد: جائزة الصحافة العربية أهم محفل للاحتفاء بالتميز

المصدر: دبي - البيان

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كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين ب «جائزة الصحافة العربية » لعام 2019 ضمن مختلف فئاتها، وذلك خال الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي تزامناً مع ختام الدورة الثامنة عشرة ل «منتدى الإعام العربي »، المنصة الإعلامية الأهم والأكبر على مستوى العالم العربي.



حضر الحفل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.



الصحافة الذكية

وسلّم ضياء رشوان، رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، صحيفة «البيان» الإماراتية درع الصحافة الذكية لدورها في استخدام التقنيات الذكية في إيصال «المحتوى » لطيفٍ واسعٍ من المتلقين، وتميزها في استخدام تقنيات «الذكاء الاصطناعي » بإطاق خاصيتي «بياني» التي تتيح لكل متصفح تخصيص موقع البيان الإلكتروني حسب متطلباته، وخاصية «المساعد الصوتي » حيث يستند التطويران إلى دمج ثاث تقنيات هي: «التعرف الصوتي » و «التحليل التنبؤي » و «القارئ الآلي »، ما يجعل موقع «البيان » أول موقع إخباري عربي يُطبق هذه التقنيات مجتمعة.

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