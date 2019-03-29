ما تجربة «بياني» التي أسهمت في الحصول على الجائزة؟

ابتداءً من ديسمبر الماضي، غيّرت «البيان»، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، تجربة التصفح على موقع «البيان الإلكتروني»، إذ طبّقت تقنية «التخصيص الذكي» intelligent customization التي تتيح لكل متصفح أن يكون له موقعه الخاص، حسب جنسه وعمره والمكان الذي يوجد فيه.

وسميت هذه الخاصية بـ«بياني، موقع لكل قارئ»، وأضفت الطابع الخاص على تجربة التصفح لكل زائر للموقع الإلكتروني، عبر خلق تجربة فريدة لكل زائر لا تشبه تجربة غيره. وعبر هذه الخاصية، يتغير موقع «البيان» بتغيّر الشخص الذي يتصفحه، حتى لو كان الاستخدام يحصل في الوقت ذاته. وبحسب المكان الذي يحصل منه التصفح، يتيح الموقع الأخبار الأساسية المتعلقة بهذا المكان تحديداً. وتتعلم تقنيات «الذكاء الاصطناعي» عبر تجربة الخطأ والتصحيح، بحيث يكون القارئ وفريق الصحيفة جنباً إلى جنب في مهمة الوصول إلى تعليم النظام وتصحيح أي خطأ محتمل وصولاً إلى الدقة الكاملة بنسبة 100%.