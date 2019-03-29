طرح موضوعات تخدم المجتمع تحدٍّ أساسي لمشاهير التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

أكدت الإعلاميات المشاركات في جلسة نقاشية عن «كاريزما الشهرة بين الشاشة ومنصات التواصل»، ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، في دورته الثامنة عشرة، أن التحدي الأساسي بالنسبة إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي يكمن في طرح موضوعات تتطرق إلى قضايا تخدم المجتمع، وتثير نقاشاً له معنى وهدف.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاستثمار الإيجابي لشخصيات ومشاهير التواصل الاجتماعي الفاعلين وأصحاب القاعدة الجماهيرية، بحيث يتم تبنيهم وتوعيتهم بدورهم نحو المجتمع، وإطلاق رسائل مجتمعية هادفة ومفيدة وإيجابية وذات مضمون جيد يسهم في الارتقاء بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تحكم العمل الإعلامي بشكل عام، سواء كان عبر الشاشة التقليدية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وتطرقت الجلسة لمناقشة منافسة مشاهير التواصل الإعلامي مع الإعلاميين، وهل هي ظاهرة ستختفي أم حالة صحية تسهم في تعزيز المشهد الإعلامي العربي، إذ تحدثت خلال الجلسة الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، والإعلامية الكويتية نورة العبد الله، والإعلامية المصرية هبة الأباصيري، وأدارها الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان.

وطالبت الإعلاميات بضرورة تبني النماذج المؤثرة بشكل إيجابي في وسائل التواصل وعدم الاستخفاف بما يقدمونه، إذ يكون البعض منهم فاعلين مجتمعياً، ويوصلون عبر حساباتهم رسائل مجتمعية مفيدة تؤثر في نفوس متابعيهم.