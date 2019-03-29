«بودكاست البيان» يرسّخ شمولية تجربة الصحيفة الذكية

خلال منتدى الإعلام العربي، لفتت «البيان» الأنظار بإعادة إطلاق خدمة «البث الصوتي» على موقعها وتطبيقاتها الإلكترونية تحت اسم جديد هو «بودكاست البيان»، مفتتحة دورة برامجها الصوتية الجديدة مع نسخة مسموعة من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأتى ذلك تزامناً مع انطلاق الدورة الثامنة عشرة لـ«منتدى الإعلام العربي» في دبي الذي يحمل شعار «الإعلام العربي: الواقع والمستقبل»، وأيضاً كخطوة إضافية في مسيرة تطوير الإعلام الرقمي التي بدأتها «البيان» منذ 3 سنوات، وتميّزت بإطلاق حزمة من التقنيات والتحديثات العالية الكفاءة مثل «الذكاء الاصطناعي» و«الواقع المعزز» والفيديو بأنواعه.

ووقع الاختيار على تسجيل القصص الخمسين الواردة في كتاب «قصتي»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأسباب متعددة، أهمها التجربة الثرية التي عبّر عنها سموه في الكتاب، والرسائل العميقة التي تشمل الماضي والحاضر والمستقبل، ومن هنا فهو المحتوى الأكثر مواءمة دوماً لكي نفتتح به التحديث الجديد، فهي تخاطب كل الأجيال عبر وسائط إعلامية متعددة، إضافة إلى أن «بودكاست البيان» فخور بأنه أول من أنتج نسخة مسموعة من هذا الكتاب القيّم، وهذا ما يجعل محتواه محفوظاً ومتاحاً لكي يستفيد منه الجمهور في أي مكان في العالم وفي أي وقت.