محمد الصقر: دبي عاصمة الإعلام العربي بجدارة

المصدر: دبي - رامي عايش

أعرب محمد جاسم الحمد الصقر، ناشر ومؤسس جريدة «الجريدة» الكويتية، الفائز بجائزة شخصية العام الإعلامية، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولأعضاء مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، لاختياره للفوز بهذه الجائزة، مؤكداً أن دبي استطاعت بكل جدارة أن تكون عاصمة للإعلام العربي، نظراً إلى دورها المشهود في تفعيل هذا القطاع الحيوي والمهم في المجتمعات محلياً وعربياً، وتحفيزه للقيام بالدور المأمول منه.

وقال الصقر لـ«البيان»: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أنشأ جائزة الصحافة العربية التي قدمت الكثير لمهنة المتاعب، وكانت ولا تزال أفضل حافز لأصحاب هذه المهنة للتنافس فيها، لكونها باتت تشكّل حلماً لكل مشتغل في قطاع الصحافة والإعلام، لمكانتها المرموقة وقوتها في الساحة العربية».