مناقشة التوجهات الراهنة لقطاع البث الرقمي

المصدر: دبي - البيان

تناول محمود الرشيد، مدير شبكة الإذاعة العربية، وعبدالرحمن أبو مالح، الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير شركة «ثمانية»، التوجهات الراهنة في قطاع البث الرقمي بشقيه الإذاعة «الراديو»، والــ«بودكاست»، التي يطلق عليها مجازاً «راديو الإنترنت»، وكيفية تطوير سبل التعاون بينهما لخلق علاقة تقوم على التكامل لا التنافس.

وفي بداية الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الإعلام العربي في دورته الثامنة عشرة، أكد الرشيد أن مستقبل البث الصوتي «الإذاعة» يحظى بالعديد من الفرص الواعدة التي تضمن له الاستمرار والتطور، مستفيداً من الدعم القوي المتمثل في التقنيات والمنصات الإعلامية الحديثة وقدرتها على الوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور.

وأضاف الرشيد أن الأرقام والإحصاءات الصادرة عن شركة «ديلويت» للاستشارات تشير إلى أن 93 % من سكان الإمارات يستمعون للإذاعة، في حين يبلغ عدد المستمعين عالمياً قرابة 3.2 مليارات شخص، ما يعكس قدرة الإذاعة على البقاء وسيلة إعلامية مؤثرة والتغلب على الانتشار الهائل للبث الصوتي على شبكة الإنترنت «بودكاست».

وشدد الرشيد على أن الإقبال الجماهيري على «الراديو» يصاحبه إقبال كبير من المستثمرين بدليل ارتفاع الطلب على حجز وتشغيل الموجات الإذاعية بشكل تجاري، مؤكداً أن عدد متابعي شبكة الإذاعة العربية في الوقت الراهن يبلغ نحو 4 ملايين و300 ألف شخص، يشكلون نحو 50% من جمهور الإذاعة في الدولة.

تقنية

ومن جانبه، أكد عبدالرحمن أبو مالح أن الإذاعة لن تستطيع الصمود في وجه تقنية «البودكاست» لفترة طويلة، مدللاً على ذلك بأن الجمهور هو من يحدد ومن يختار، ما يعني أنه وفي ظل الإقبال الكبير من جيل الشباب والصغار على الاستماع «للبودكاست» لن يستطيع «الراديو» البقاء مستقبلاً.وأوضح أبو مالح أن تأخر انتشار «البودكاست» في العالم العربي على الرغم من ظهوره في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2004، يرجع إلى امتناع مؤسسات الإعلام العربية الكبرى عن تبني واستخدام هذه التقنيات.