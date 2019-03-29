محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة الصحافة العربية

المصدر: دبي - البيان

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بـ «جائزة الصحافة العربية» لعام 2019 ضمن مختلف فئاتها، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي تزامناً مع ختام الدورة الثامنة عشرة لـ«منتدى الإعلام العربي»، المنصة الإعلامية الأهم والأكبر على مستوى العالم العربي.

حضر الحفل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

كما حضر التكريم منى غانم المرّي رئيسة نادي دبي للصحافة أمين عام جائزة الصحافة العربية، وضياء رشوان رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، وهو المجلس الذي انتهت ولايته هذا العام، ولفيف من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية والعربية وكبار الكُتَّاب والمفكرين وصُنّاع الرأي ورموز العمل الثقافي العربي وقيادات المؤسسات الإعلامية في المنطقة.

وتم منح جوائز الصحافة العربية لثلاثة عشر فائزاً من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية والمؤسسات الإعلامية الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين ما يقرب من 6000 عمل غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحفي.

وتابع الحضور خلال حفل الجوائز قصيدة «فتنة الإرهاب» من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أدتها غناءً الفنانة لطيفة.

شخصية العام الإعلامية

وسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جائزة «شخصية العام الإعلامية» للأستاذ محمد جاسم الصقر، مؤسس وناشر جريدة «الجريدة» اليومية في الكويت؛ تقديراً لمساهماته التي قدمها للصحافة الكويتية والخليجية والعربية خلال سنوات طويلة، إذ تولى الصقر رئاسة تحرير جريدة «القبس» بين عامي 1983 و1999، كما تولى رئاسة تحرير «القبس الدولي» من 1985 حتى 1990، ومنحته لجنة الدفاع عن الصحفيين العالميين جائزة حرية الصحافة في احتفال بمدينة نيويورك عام 1992، إضافة إلى أنه ناشر ومؤسس جريدة «الجريدة» اليومية الكويتية التي تصدر منذ 2007.

العمود الصحفي

وقدم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترافقه أمين عام جائزة الصحافة العربية، جائزة «العمود الصحفي» إلى الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «المصري اليوم»، وهو كاتب ومحلل سياسي له العديد من الأعمال الصحفية باللغتين العربية والإنجليزية المنشورة في الولايات المتحدة وفرنسا والسويد، واليابان وسنغافورة وغيرها من الدوريات الصحفية والبحثية العالمية التي تُعنى غالباً بالنظام العالمي الجديد، والشؤون العربية، والشراكة الأوروبية والصراع العربي الإسرائيلي.

الصحافة الذكية

وسلّم ضياء رشوان، رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، صحيفة «البيان» الإماراتية درع الصحافة الذكية لدورها في استخدام التقنيات الذكية في إيصال «المحتوى» لطيفٍ واسعٍ من المتلقين، وتميزها في استخدام تقنيات «الذكاء الاصطناعي» بإطلاق خاصيتي «بياني» التي تتيح لكل متصفح تخصيص موقع البيان الإلكتروني حسب متطلباته، وخاصية «المساعد الصوتي» حيث يستند التطويران إلى دمج ثلاث تقنيات هي: «التعرف الصوتي» و«التحليل التنبؤي» و«القارئ الآلي»، ما يجعل موقع «البيان» أول موقع إخباري عربي يُطبق هذه التقنيات مجتمعة.

وتأتي هذه الفئة التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي؛ حرصاً على مواكبة التطور العالمي السريع في المجال الإعلامي عموماً والصحفي على وجه الخصوص، والمتغيرات المطّردة التي تشهدها مجالات النشر الإلكتروني، واستكمالاً لرسالة نادي دبي للصحافة في استشراف المستقبل الإعلامي والصحفي في المنطقة.

وسلّمت الأستاذة سوسن الشاعر، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «الصحافة السياسية» لفريق عمل صحيفة «الخليج» الإماراتية عن عمل حمل عنوان «القدس لنا وفلسطين للحياة».

وقدّم سامي الريامي، عضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، درع جائزة «الصحافة الاستقصائية» للصحفي أسعد الزلزلي من صحيفة «العالم الجديد» العراقية عن عمل حمل عنوان «فساد مشاريع الأبنية المدرسية في العراق».

كما قدّم رائد برقاوي، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «الصحافة الثقافية» للصحفي سيد محمود من مجلة «الأهرام العربي»، عن عمل حمل عنوان «محمود درويش في مصر.. أنا ابن النيل وهذا الاسم يكفيني». وبدوره، سلّم محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «الصحافة الإنسانية» للصحفية إيمان حنا من صحيفة «اليوم السابع» عن عمل بعنوان «أرض الخوف» يرصد جرائم الحوثيين ضد أهل اليمن، ودور قوات التحالف في مساندة الشرعية واستعادة الحقوق المسلوبة هناك.

وقدّم جورج سمعان، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «الصحافة الاقتصادية» للصحافي عبدالحي محمد من صحيفة «البيان» الإماراتية عن عمل بعنوان «ألومنيوم الإمارات جودة تخترق الحمائية».

وقامت الدكتورة بدرية البشر، عضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، بتسليم درع جائزة «الحوار الصحفي» للصحفي رضوان مبشور من صحيفة «الأيام» المغربية عن عمل بعنوان: «العلبة السوداء لإدريس البصري يكشف ملفات ختمت بالسري للغاية».

وقدّم الدكتور خالد المعينا، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «الصحافة الرياضية» للصحفي عمران محمد من صحيفة «الاتحاد» الإماراتية عن عمل نُشر تحت عنوان «يد تبني ويد تدمر».

وقدّم الدكتور محمد النغيمش، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «أفضل صورة صحفية» للمصور إبراهيم أبومصطفى من وكالة رويترز للأنباء. كما قام ياسر رزق، عضو مجلس إدارة الجائزة، بتسليم درع جائزة «الرسم الكاريكاتيري» للرسام ياسر الأحمد من صحيفة «مكة» السعودية، وتسلم الجائزة مدير تحرير صحيفة «مكة» الأستاذ خالد الدهر.

يُذكر أن جائزة الصحافة العربية قد كرّمت على مدار تاريخها وخلال 17 عاماً ما يزيد على 260 مبدعاً في عالم الصحافة ضمن فئاتها العديدة التي تغطي مختلف التخصصات الصحفية، وواكبت تطورات المهنة خلال عقد ونصف من الزمان، بما فيه التكريم الخاص الذي تمنحه الجائزة لبعض الشخصيات المؤثرة في المشهد الصحفي العربي، محافظةً على موقعها كأهم وأبرز منصّات الاحتفاء بالمبدعين في رواق صاحبة الجلالة، وأكثرها تأثيراً في ناحية التحفيز على الارتقاء بمستوى الإبداع الصحفي في شتى صوره وأشكاله.

سلَّم محمد يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، دروع الجائزة عن فئة «الصحافة العربية للشباب» للفائزين الثلاثة ضمن هذه الفئة وهم: محمد مهدي موقع «مصراوي» الإلكتروني، وأحمد العميد من صحيفة «الوطن» المصرية، ومحمد سالمان من صحيفة «اليوم السابع» المصرية.