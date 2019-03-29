تزايد التضليل عبر المنصات الرقمية يهدد مصداقية الإعلام

المصدر: دبي - وام

حذر دانيال فونك خبير مكافحة الأخبار الكاذبة بمعهد «بوينتر» للدراسات الإعلامية بالولايات المتحدة الأمريكية من تزايد مخاطر التضليل الإعلامي على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً ذلك بأنه تهديد كبير يمس مصداقية الإعلام الحديث بشقيه التقليدي والرقمي ممثلاً في منصات التواصل وموثوقيته بين جمهور المتلقين.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى الإعلام العربي الذي أفرد مساحة كبيرة من دورته الثامنة عشرة لمجابهة ظاهرة التضليل الإعلامي، التي باتت تؤرق المعنيين والمهتمين بالعمل الإعلامي عامة والصحفي خاصة، وذلك استناداً إلى دور الحدث كمنصة معنية في المقام الأول بتطوير العمل الإعلامي في البلدان العربية وإيجاد السبل الكفيلة بمواجهة التحديات.