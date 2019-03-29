سيف درويش إعلامي بدرجة طبيب

المصدر: دبي- نورا الأمير

ارتبط منذ طفولته بالشاشة الصغيرة وتحديداً بعد أن أسر له والده بحلمه أن يراه وجهاً إذاعياً ناجحاً يقدم البرامج، التي تخدم المجتمع، فكان له ما أراده.

سيف أحمد سالم درويش رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، يحمل درجة الدكتوراه الإكلينيكية- طب المجتمع، وهو في الوقت نفسه إعلامي ومدرب معتمد في مجال التنمية البشرية التقته «البيان» خلال مشاركته في منتدى الإعلام العربي للحديث عن مسيرته العملية في المجال الإعلامي، وسبب تحوله من القطاع الطبي إلى الإعلامي.

يؤكد سيف أن أول خطواته باتجاه العمل الإعلامي كانت من خلال مشاركاته في الأنشطة المدرسية ومسابقات الصحفي الواعد والمذيع الواعد، حيث أظهر تميزاً فيها جعلته في المرحلة الجامعية عريف احتفالات السفارة الإماراتية في القاهرة أثناء دراسته في جامعة عين شمس، تخصص الطب والجراحة العامة، ليتلقى عرضاً اعتبره حلم حياته على شاشة تلفزيون دبي.

ويقول: إنه يقدم برنامجاً إذاعياً في الوقت الراهن، إضافة إلى توجهه لمواقع التواصل الاجتماعي متعاملاً مع الإعلام كرافد لتخصصه الطبي ووسيلة لتثقيف المجتمع، معبراً عن فخره كونه بات إعلامياً بدرجة طبيب وله قناته الخاصة على موقع «يوتيوب» ويقدم هو وزوجته الدكتورة بدرية مواضيع تتعلق بصحة المجتمع.

ويشعر سيف بالاعتزاز كونه حقق حلم والده في الإمارات التي تدعم وتقدم الإعلام الحر النزيه، ويحرص دوماً على المشاركة في المنتدى والاستفادة من النخب الإعلامية التي تشارك فيه.