عبير اللوز توزع الحلوى مجاناً لزوار «بكل فخر في دبي»

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

استفادت المواطنة عبير إبراهيم اللوز من القطاع الخاص عبر عملها في البنوك لمدة 6 سنوات، حيث اكتسبت الكثير من المهارات، فقررت الاستقالة وبدأت مشروعها الخاص «أرتوكوليت»، بعد أن حظيت بدعم من بلدية دبي في الحصول على تصريح مزاولة الأغذية، والدائرة الاقتصادية، التي منحتها رخصة التاجر الإلكتروني، وخلال مشاركتها في منتدى الإعلام العربي قدمت اللوز حلوياتها مجاناً للزوار.

ووضعت اللوز عبر الركن الخاص بها في منطقة «بكل فخر في دبي» الذي يجمع عدداً من مشاريع الشباب المواطنين، نسخة قديمة من الملحق الاقتصادي لـ«البيان»، يعود إلى 19 عاماً مضت، تتضمن مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «دبي تنافس أعرق مدن العالم»، مشيرة إلى أن والدتها احتفظت لأبنائها بهذه النسخة ووضعتها في مكان بارز من المنزل لتحفزهم باستمرار على الاستمرار في تعزيز مكانة دبي في الريادة العالمية دائماً، الأمر الذي بث في نفوس أبنائها وبناتها الطموح والعزيمة على الريادة والتميز.

ولم تكتف اللوز التي تخرجت في جامعة الإمارات في تخصص إدارة الأعمال والتسويق، بالشهادة بل قررت تعزيز دراستها من خلال الحصول على دبلوم من أكاديمية دبي لريادة الأعمال، لتنطلق في مشروعها الخاص لصناعة وترويج الحلويات بطريقة عصرية تمزج بين الطابعين الشرقي والغربي.

لم يقف طموحها عند هذا الحد، بل أصبحت تنظم العديد من الورش، للنساء والأطفال، في كيفية صنع الخبز والكعك والحلويات، وقدمت هذه الورش لأول مرة كذلك للرجال ولأصحاب الهمم من فئة الصم بالتعاون مع مركز «كلماتي»، وتدرس حالياً إطلاق عدة مشاريع أخرى.

اللوز التي تتمتع بطاقة إيجابية استمدتها من القيادة الرشيدة التي طالما عززتها بالدراسة في «البرانيك» وهي إحدى مدارس الطاقة في الهند، وتستخدم الطاقة الإيجابية في صناعة منتجاتها الغذائية لتنقلها إليهم عبر الحلويات والكعك، كما أنها تهوى التصوير وجمع المقتنيات وتجوب أنحاء العالم لجمع المقتنيات القديمة والمميزة من ضمنها الأسطوانات وأشرطة الفيديو والكاسيت من مصر والمغرب وبريطانيا.