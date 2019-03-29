محمد بن راشد: «الصحافة العربية» تحفز الطاقات المبدعة

المصدر: دبي - البيان

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أعضاء مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية المنتهية دورة عمله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وقد أعرب سموه عن تقديره للمجلس وما قدمه من جهود خلال فترة عمله التي امتدت على مدى السنوات الثلاث الماضية، التي واصل خلالها العمل على ترسيخ مكانة الجائزة كأهم محفل للاحتفاء بالتميز في عالم الصحافة العربية، وتحفيز الطاقات المبدعة وتكريم أصحاب الأقلام والأفكار البنّاءة الذين يسهمون بإبداعاتهم في دعم المسيرة العربية ضمن مساراتها كافة، متمنياً التوفيق لجميع أعضاء مجلس الإدارة في مواصلة خدمة الصحافة والإعلام في منطقتنا كل من موقعه، وذلك في اللقاء الذي حضره ضياء رشوان، رئيس مجلس إدارة الجائزة، ومنى غانم المرّي، رئيس نادي دبي للصحافة الأمين العام للجائزة.

وخلال اللقاء الذي جرى على هامش حفل توزيع جوائز الصحافة العربية لعام 2018، الذي تزامن مع ختام منتدى الإعلام العربي 2019، قدّم ضياء رشوان خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب فكرة إطلاق الجائزة، وباسم جميع أعضاء المجلس للعناية والتشجيع الدائمين من سموه للجائزة، ما كان سبباً رئيساً في وصولها إلى هذه المكانة التي تتمتع بها اليوم كإحدى أهم الجوائز الصحافية عالمياً وأبرزها على الإطلاق في المنطقة.

وأثنى أعضاء مجلس الإدارة على القدوة التي يقدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الاهتمام بالعمل الإعلامي عموماً والصحافي على وجه الخصوص، وتحفيز سموه الدائم لجميع العاملين في المجال إلى إطلاق طاقاته وتسخير أدواته في خدمة المجتمع والارتقاء بقدراته والمشاركة في توسيع دائرة فرصه في المستقبل، وما أثمره هذا الاهتمام من مبادرات مهمة في مقدمتها «منتدى الإعلام العربي» و«جائزة الصحافة العربية» اللذان يشغلان اليوم المكانة الأبرز على خريطة الفعاليات الكبرى المعنية بقطاع الإعلام بالمنطقة.