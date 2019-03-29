المساعد الافتراضي الصوتي كرّس التفوق

من التقنيات الحديثة التي طبقتها «البيان» وأسهمت في الفوز بجائزة الصحافة الذكية، هي «المساعد الافتراضي الصوتي للبيان»، إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقها الإلكتروني.

وتم استحداث تطبيق خاص هو «البيان AI»، وبالإمكان تحميله عبر الهواتف والأجهزة الذكية، وأتاح للمتصفحين أن يتحدثوا بصوتهم للتطبيق، ويسألوه عما يرغبون في قراءته أو مشاهدته.

وأصبح بوسع المستخدم، على سبيل المثال، أن يستخدم عبارة مثل: «مرحباً، البيان، أحتاج إلى أن أحصل على أحدث أخبار اليوم»، وفي ثوانٍ يصدر صوت من الشاشة: «مرحباً، تفضل»، ويتغير شكل الشاشة مُظهراً الأخبار المطلوبة.

واستند هذا التطوير، إضافة إلى «بياني»، إلى دمج 3 تقنيات تجتمع لأول مرة في منتج إعلامي واحد، وتُعرف بـ«التعرف الصوتي» و«التحليل التنبؤي» و«القارئ الآلي»، وبذلك تعتبر «البيان» أول موقع عربي إخباري على مستوى العالم يطبق هذه التقنيات الـ3 مجتمعة في آن واحد.