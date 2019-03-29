عبد المنعم سعيد: الجائزة تستحق لقب «بوليتزر»

المصدر: دبي - رامي عايش

قال عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة صحيفة المصري اليوم، الحائز على جائزة العامود الصحافي لهذه الدورة من «منتدى الإعلام»: «إن جائزة الصحافة العربية لا تقل شأناً وقيمة ومكانة، عن «بوليتزر» الأمريكية وبقية الجوائز العالمية الأخرى التي تمنح في الفنون والآداب وبقية المجالات الأخرى»، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعطى الكثير من اهتمامه وتقديره إلى مهنة الصحافة والإعلام، وكرم أصحابها وروادها، انطلاقاً من سموه من أهمية هذا القطاع في التطور والاستقرار.

وأضاف لـ«البيان»: «سعيد باختياري لجائزة العامود الصحافي، لأنه يمثل تتويجاً لمسيرة طويلة أمضيتها في الصحافة تصل إلى نصف قرن، ولأنه كذلك يطمئننا بأنه ما زال هناك من يقرأ ويتابع، ويقيم، ويقدر ما أكتبه أنا وما يكتبه غيري من رواد العامود الصحافي».

وأضاف: «الأمم المتحضرة تخصص جوائز للمجالات المختلفة، وجائزة الصحافة العربية أمست بمثابة «بوليتزر العربية»».