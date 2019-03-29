أسما وميثاء تنقلان الفعاليات على الهواء مباشرة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

في استوديو مؤسسة دبي للإعلام، تقف المواطنتان أسما الهاوي وميثاء الحمادي خلف الكاميرات، في نقل مباشر لأحداث منتدى الإعلام العربي، حيث تقومان بجهود للحصول على لقطات مميزة.

نافست أسما وميثاء الشباب في تلك المهنة، إذ تعملان منذ 6 سنوات، وقد وجدتا في تلك المهنة الشغف والإبداع تحقيقاً لما كانتا تطمحان إليه، وقد عملتا على تنمية موهبتهما من خلال الدراسة العملية والنظرية، إلى جانب مشاركتهما في نشر البرامج الهادفة التي تخدم الوطن.

وقالت ميثاء الحمادي إنها درست في جامعة زايد - قسم الإعلام، وكانت تهوى منذ الصغر التصوير واقتناء الكاميرات، لذلك حرصت على تدعيم تلك الموهبة بالدراسة، مؤكدةً أن الدراسة هي الوحيدة التي تصل بالإنسان إلى درجة الإبداع في عمله، لأنها تساعده على تطوير الموهبة، إلى جانب الاطلاع على أحدث آلات التصوير، ليكون مواكباً للتقنيات الحديثة.

دور

وقالت إن أسرتها أدّت دوراً كبيراً في تنمية موهبتها أثناء وقت فراغها، من خلال توفير كل أجهزة التصوير الحديثة، ومواكبة كل ما يتم تصنيعه، منوهةً بأنها تحب الكاميرات الرقمية والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، ولكنها وجدت في المشاركة في البث المباشر كل ما هو جديد، لذلك توجهت إليه.

وقالت أسما الهاوي إنها درست الإخراج والتصوير نتيجة تعلقها بالتصوير، إذ كانت تمتلك كاميرا عادية منذ صغرها في تصوير المناظر الطبيعية، وأخذت تكبر معها موهبة التصوير يوماً بعد يوم، حتى أصبحت بارعة ومتخصصة في التصوير الدقيق الخاص بالكائنات الدقيقة التي يصعب تصويرها.

وأضافت أن لديها أرشيفاً كبيراً من الصور، جميعها يحاكي الطبيعة من أمواج البحر والسماء والحيوانات والصحراء، إضافة إلى أدق الكائنات.