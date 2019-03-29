عماد الدين أديب لـــ «البيان»: التمسّك بالإعلام التقليدي سباحة عكس التيار

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أكد الإعلامي عماد الدين أديب، أن التمسّك بالإعلام القديم القائم على آليات تقليدية لن يجدي نفعاً، ويعتبر سباحة عكس التيار، كما أنه سيضر بتلك المؤسسات التي تغض النظر عن التطور الحاصل في الإعلام عالمياً ومنها ظهور وانتشار الإعلام الحديث.

وقال أديب لـــ«البيان»، إن اللحاق بالتطور الإعلامي العالمي لا يقتصر على آليات الصحيفة وإطلاقها المنصات الذكية أو الموقع الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما يجب أن يضمن تدفق المعلومات والأحداث الحقيقية بسرعة كبيرة وبوسائل مختلفة منها النقل المباشر أو الصورة والفيديو والنزول إلى موقع الحدث.

وأشار أديب إلى أن تأثير الإعلام العربي مازال محدوداً إذا ما قورن بالتطور الكبير الذي لحق بالإعلام العالمي، منوهاً بأنه لا يكفي تقبل فكرة التغيير والتطور، وإنما يجب أن تتخذ إجراءات فعلية ملموسة في هذا الأمر.

تطور كبير

وتابع: إن التطور الهائل لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، يؤثر بشكل كبير في أساليب التواصل اليومية، ويؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما رافق ذلك من صعود لدور وسائل التواصل الاجتماعي، في مثل هذه الظروف، أصبحت صحافة المواطن لها تأثيرها في الشارع العربي، وأصبحت توفر المعلومة كما توفر الإشاعة، وتتيح للإنسان قدرة التواصل عبر الحدود، من دون قدرة على السيطرة على تدفقها، ومع صعوبة التدقيق في صحة معلوماتها، وهو الأمر الذي يحتم على وسائل الإعلام مواكبة هذه المتغيرات واللحاق بها كمصدر للمعلومات، بدلاً من الاعتماد على الإعلام البديل كما يطلق عليه.

وتطرق أديب إلى ضرورة رصد ميزانيات لتطوير الجانب التقني، خاصة في ظل دخول الذكاء الاصطناعي السباق ومحاولة اللحاق به.