محمد بن راشد قائد الرأي الأكثر متابعة على «لينكد إن»

المصدر: دبي - البيان

أكد علي مطر، رئيس «لينكد إن» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو قائد الرأي والشخصية السياسية الأكثر متابعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يبلغ عدد الأعضاء على موقعها 30 مليون شخص، إذ يتجاوز عدد متابعي سموه مليوني متابع.

وأضاف: «إن سموه من أكثر القادة تأثيراً على مستوى العالم، حيث يشارك سموه الناس آراءه وأفكاره وتجاربه وأنشطته ومبادراته بشكل مستمر، ويتم التفاعل معها بشكل لافت من قبل أعضاء أكبر شبكة للمهنيين على مستوى العالم».

قيمة مضافة

جاء ذلك خلال جلسة «قوة صوتك»، التي تحدث فيها علي مطر، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الإعلام العربي، وقال إن الشبكة تهدف لربط المستخدمين والأعضاء حول العالم وتقديم قيمة مضافة لهم، تمكنهم من الاطلاع على أحدث التطورات بشكل عام وعرض وتوفير الوظائف والمهارات التي تتطلبها تلك الوظائف سواء للخريجين الجدد الباحثين عن عمل أو الراغبين في تغيير مسارهم الوظيفي والانتقال لوظائف أخرى، مشيراً إلى أن عدد أعضاء الشبكة على المستوى العالمي حالياً يتجاوز 610 ملايين شخص و30 مليون شركة، وتتاح على الشبكة حالياً 20 مليون فرصة وظيفية في مختلف المجالات و50 ألف مهارة، إضافة إلى 90 ألف مدرسة عضو بالشبكة. وقال إنه في كل ثانية ينضم عضوان جديدان للشبكة.

وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال علي مطر إن «لينكد إن» تضم حالياً 30 مليون عضو، ارتفاعاً من 5 ملايين عضو عند تأسيس الشركة لمقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي عام 2012، كما تضم في عضويتها حالياً 832 ألف شركة، وتعرض 147 ألف فرصة وظيفية، و24 ألف مهارة وظيفية و30 ألف مدرسة.

3 أسباب

وأشار إلى ثلاثة أسباب وراء انضمام الأشخاص للشبكة، هي: الاطلاع على المستجدات والتطورات، والتواصل مع الآخرين، وتعزيز المسيرة المهنية، موضحاً أن شبكات التواصل الاجتماعي تُعد في الوقت الراهن منصة مهمة للتعبير عن الرسائل والأفكار من قبل الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية الشهيرة، مشيراً إلى نتائج تقرير الثقة الرقمية الصادر عن Business Insdier، الذي اعتبر «لينكد إن» أكثر وسائل التواصل الاجتماعي موثوقية عامي 2017 و2018.

منصة

وفي المجال الإعلامي، استعرض دور «لينكد إن» كمنصة لنشر وإعادة نشر المواد الصحفية، حيث انضم إليها نحو 85 ألف صحفي على مستوى العالم، ضمن مجموعة «لينكد إن للصحافة» على الشبكة، مشيراً إلى نماذج إعلامية تستخدم هذه المنصة لنشر مقالاتها وأنشطتها، مضيفاً أن الصحفيين يعيدون مشاركة المواد الصحفية على الشبكة أكثر من الآخرين بنسبة تصل إلى 237%، كما أن لديهم شبكة علاقات أكثر بنسبة 31%.

وقال إن الشبكة بدأت في توفير خدمة «Linked in life»، التي تتيح للمشاهير من قادة الرأي والفكر والإعلاميين خدمة البث الحي والتفاعل مع الأحداث مباشرة، مؤكداً أن «لينكد إن» تدعم اللغة العربية وتوفر واجهة باللغة العربية للمستخدم.