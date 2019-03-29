أمير الكويت يهنئ الصقر

المصدر: الكويت - كونا

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، برقية تهنئة إلى محمد جاسم الصقر، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بجائزة شخصية العام الإعلامية للدورة 18 من قِبل جائزة دبي للصحافة العربية، تقديراً لعطائه الكبير وإسهاماته الإعلامية للصحافة الكويتية والخليجية والعربية الممتدة سنوات طويلة.

وأشاد أمير الكويت بهذا التكريم المتميز، متمنياً لمحمد الصقر دوام التوفيق لكل ما يخدم سمعة الكويت ورفع رايتها في المحافل الإقليمية والعربية.

وبعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى محمد جاسم الصقر، مشيداً بهذا التكريم المتميز، ومتمنياً له دوام التوفيق لكل ما يخدم سمعة الوطن العزيز ورفع رايته في المحافل الإقليمية والعربية.