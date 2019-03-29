«البيان» الأفضل عربياً في الصحافة الذكية

المصدر: دبي - البيان

توّجت صحيفة «البيان» بأفضل صحيفة على مستوى العالم العربي في مجال «الصحافة الذكية» و«الصحافة الاقتصادية»، وذلك في حفل توزيع جائزة الصحافة العربية بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقام رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، ضياء رشوان، بتسليم رئيسة التحرير المسؤول منى بوسمرة، وفريق عمل الإعلام الرقمي درع الصحافة الذكية؛ لدورها في استخدام التقنيات الذكية في إيصال «المحتوى» لطيفٍ واسعٍ من المتلقين، وتميزها في استخدام تقنيات «الذكاء الاصطناعي» بإطلاق خاصيتي «بياني» التي تتيح لكل متصفح تخصيص موقع البيان الإلكتروني حسب متطلباته، وخاصية «المساعد الصوتي»، حيث يستند التطويران إلى دمج ثلاث تقنيات هي: «التعرف الصوتي» و«التحليل التنبؤي» و«القارئ الآلي»، ما يجعل موقع «البيان» الإلكتروني أول موقع إخباري عربي يُطبق هذه التقنيات مجتمعة.

كما قدّم جورج سمعان، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة الصحافة الاقتصادية للزميل عبدالحي محمد عن عمل بعنوان «ألومنيوم الإمارات جودة تخترق الحمائية».

وحصلت «البيان» على الجائزتين بعد وصولها إلى ثلاثة ترشيحات في القائمة النهائية للجائزة، التي تميّزت هذا العام بزخم كبير في أعداد الأعمال المقدمة وصل إلى 4486 عملاً بمشاركة أكثر من 2500 صحفي وصحفية من مختلف دول العالم.

ورُشّحت «البيان» بالمجمل إلى 9 جوائز بين الأعوام 2016 و2018، حصلت منها على 4 جوائز في 3 دورات متتالية، بينما رصيدها 5 جوائز في 15 سنة سابقة من تاريخ الجائزة بين 2001 و2015.

ووصفت منى بو سمرة، رئيسة التحرير المسؤول، الفوز الجديد بـ«التكريم الذي نفخر به من جهة معروفة بالمهنية العالية والمصداقية، هي جائزة الصحافة العربية، ومن مدينة دبي عاصمة الإعلام في العالم العربي».

واعتبرت أن «هذه الجوائز تحمّلنا مسؤولية الحفاظ على ما حققناه والمضيّ قدماً لتحقيق المزيد الذي يعكس صورة مشرفة عن دولة الإمارات ودبي وقيم الرسالة التي تحملها بلادنا إلى العالم كله، وهي التفوق والإنجاز والمحبة والسلام».

وأضافت: «نحن في البيان وعدنا القارئ بأن نكون دوماً إلى جانبه، وأن تكون متطلباته على رأس أولوياتنا، وما حصولنا اليوم على هذه الجوائز إلا انعكاس للثقة التي أولاها لنا لكي نكون دوماً في المقدمة». وقالت: «شهدت البيان خلال الفترة الماضية تطوراً كبيراً على مستويي الصحيفة الورقية ومنصاتنا الرقمية، وقمنا، وبشكل موازٍ، بتوأمة الجهود بينهما، وحققنا قفزات كبيرة على مستوى تحسين المحتوى والشكل، وأيضاً تطبيق آخر التقنيات وأدوات الإعلام الحديث في تجربتنا الرقمية».

جائزة الصحافة الذكية

ومنذ استحداث فئة الصحافة الذكية ضمن «جائزة الصحافة العربية» في الدورة 16 ترشّحت «البيان» لثلاث مرات عن هذه الفئة لتفوز في الدورة الأخيرة، ويتم تتويجها «الصحيفة الذكية» في المنطقة العربية.

وطبقت «البيان» مؤخراً على موقعها الإلكتروني ومنصّاتها تقنيات «الذكاء الاصطناعي» التي ترتكز على فكرة تحليل سلوك المستخدم وفهمه بشكل أفضل وتقديم المعلومات التي يرغب فيها بسهولة وسرعة. وتم إلى اليوم تفعيل خاصيتين: الأولى باسم «بياني، موقع لكل قارئ»، التي تتيح تغيّر موقع «البيان» بتغيّر الشخص الذي يتصفحه وتغيّر المكان الذي يتصفح منه، إضافة إلى دمج تجربة الحصول على الأخبار مع تجربة الإعلام الاجتماعي في مكان واحد. أما الخاصية الثانية فهي «المساعد الافتراضي الصوتي للبيان»، وهو تطبيق يتيح للمتصفحين أن يتحدثوا بصوتهم، ويسألوا عما يرغبون في قراءته أو مشاهدته.

كذلك أعلنت «البيان» خلال اليوم الأول للمنتدى إعادة إطلاقها خدمة «البث الصوتي» على موقعها وتطبيقاتها الإلكترونية تحت اسم جديد هو «بودكاست البيان»، مفتتحة دورة برامجها الصوتية الجديدة مع نسخة مسموعة من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وتعد خدمات «البيان» في مجال الإعلام الرقمي متطورة باستمرار وشاملة ومواكبة لمتطلبات العصر، وهي تجسّد تجربة متكاملة تجمع لأول مرة بين أدوار الصحيفة والتلفاز والمذياع، في مكان واحد، إذ إنها تنشر محتوى مكتوباً ومرئياً ومسموعاً عبر أكثر 20 منصة رقمية لأربع وعشرين ساعة وطوال أيام الأسبوع.