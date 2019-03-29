أعضاء في مجلس إدارة الجائـزة: «البيان» رائدة ونموذج يحتذى

المصدر: دبي - البيان

أكد أعضاء في مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية أن فوز صحيفة «البيان» بجائزة الصحافة الذكية يؤكد ريادة الصحيفة ومواكبتها العصر، وأن التطور الذي أحرزته على الصعيد الرقمي نموذج يحتذى.

وتوجه ضياء رشوان، رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، بالتهنئة لصحيفة «البيان» بفوزها بجائزة الصحافة الذكية، وقال رشوان: «إن هذا الفوز هي جديرة به، ويعد تأكيداً لقدرة «البيان» على ملاحقة العصر، فقد أصبحت الصحيفة الذكية الأولى في العالم العربي».

وأكد أن هذه الجائزة هي لكل العاملين في صحيفة «البيان»، تحت قيادة منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول، حيث تتميز الصحيفة ورقياً، واليوم هي الأولى عربياً في الصحافة الذكية.

وهنأ محمد يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، «البيان» بحصولها على جائزة الصحافة العربية، مؤكداً أن الصحيفة تستحق أن تكون رائدة وصاحبة الجائزة في هذا العام للصحافة الذكية.

وأشار إلى أن «البيان» أثبتت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من خلال الموقع الإلكتروني، أنها متفوقة من حيث السرعة والجودة والمتابعة الدقيقة لكل التفاصيل للأحداث المحلية والعالمية والعربية.

كما هنأت سوسن الشاعر، عضو مجلس جائزة الصحافة العربية، صحيفة «البيان» بفوزها بجائزة الصحافة الذكية، مؤكدةً أن الفوز مستحَق، وقالت الشاعر إن التطور الذي أحرزته الصحيفة نموذج يجب أن يحتذى، إذ استطاعت في فترة وجيزة أن تستخدم أدوات المستقبل.

أوكد محمد نغميش، عضو مجلس جائزة الصحافة العربية، أن «البيان» حققت نجاحات في تطوير آلية العمل التكنولوجية. وقال عبد الناصر النجار، عضو مجلس جائزة الصحافة العربية، إن «البيان» تُعدّ من أهم الصحف العربية على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أنها تحظى بمتابعة خاصة في الوسط الفلسطيني في ظل تطورها التكنولوجي، ما يؤكد أنها صحيفة عالمية، ونتمنى لها كل التوفيق.

كما هنأ ياسر رزق، عضو مجلس جائزة الصحافة العربية، صحيفة «البيان» بحصولها على الجائزة، وقال رزق: «تطور كبير حققته الصحيفة في مجال الإعلام الرقمي»، مضيفاً: «اختيار لجنة التحكيم «البيان» للجائزة يؤكد الجهد الكبير الذي بذلته الصحيفة على مستوى الإعلام الرقمي والتطور الذي أحرزته الصحيفة»، وتابع: «أهنئ صحيفة «البيان»، وعلى رأسها الأستاذة منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول، وكل فريق أسرة الصحيفة، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في خدمة شعب الإمارات الشقيق والأمة العربية».