حسين زين: ضرورة التواصل بين هيئات الإعلام العربي لمواكبة التطورات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، لـ«البيان»، أهمية تفعيل التواصل والتكامل بين الهيئات الإعلامية في الدول العربية لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الإعلام وتفعيل أدواتنا لمواجهة بعض وسائل الإعلام التي تهدف إلى التضليل لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المهنية والمصداقية.

وتناول زين ملامح العلاقة بين الإعلام والمجتمع، موضحاً أن المجتمعات تتسم بالتغير الدائم والسريع، ما يتطلب من القائمين على المنظومة الإعلامية ضرورة طرح أفكار مبتكرة تتماشى مع التطورات والتغيرات المجتمعية، وتتبنى محتوى إعلامياً متميزاً يفند التصورات الأحادية للأمور، ويقدّم صورة متكاملة للواقع دون تزييف أو تحريف.

وذكر أن الإعلام الوطني في معظم الدول العربية لا بد أن يطور إمكاناته لتقديم منتج إعلامي يتمتع بالمهنية والحرية المسؤولة، ويزيد الوعي وينير العقول ويرتقي بالذوق العام، ويدعم حرية التعبير المسؤول، ويؤكد مبدأ المواطنة وقبول الآخر، ويساند جهود الدولة في التنمية والاستقرار والتصدي للأفكار المتطرفة الهادمة التي تستهدف زعزعة الاستقرار.

وأضاف أن الإمارات نموذج للدول التي طورت إعلامها الوطني، وسخّرت وسائلها الإعلامية للارتقاء بالخدمات الحكومية، ولديها آليات عمل واضحة.

في سياق متصل، قال زين إنه ضد إعلاميي ومشاهير السوشيال ميديا، لأن المحتوي المقدم يمكن أن يكون مغلوطاً بأفكار تعمم داخل دائرة متابعيه، ومن هنا تكمن أهمية ودور الأسرة في توعيه الأبناء بعدم استقاء المعلومات منها، والبحث دائماً عن صحة الأخبار من المواقع الرسمية، وذلك لإخراج جيل يستطيع أن يفرق بين المغلوط والصحيح.