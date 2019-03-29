قالوا عن المنتدى

المنتدى يستعرض الدور الحقيقي للإعلام المتوازن بكل آلياته ويحدد معاييره الحيادية.

أيمن الصياد

إعلامي مصري

المنتدى يضع للإعلاميين خريطة طريق للتغيير ويناقش سبل تطوير المحتوى الإعلامي.

نايلة التويني

رئيسة تحرير جريدة النهار اللبنانية

المنتدى ساحة لمناقشة التحديات والمتغيرات التي تطرأ على الإعلام في الوطن العربي ومنبر لتبادل الأفكار والآراء

عبد الله الجنيبي

كاتب ومحلل سياسي من البحرين

المنتدى محطة لتبادل الخيارات والمنافع والخبرات التي تعود بالمنفعة على قطاع الإعلام.

عثمان العمير

ناشر ورئيس تحرير موقع إيلاف الإلكتروني